Denetimler kayıt altında

Pamukkale Belediyesi, Denizli’de bir ilke imza attı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her türlü denetimlerini yaka kameralarıyla kayıt altına almaya başladı. Özellikle pandemi nedeniyle pazaryerlerinde kullanılması zorunlu olan maske denetimleri ve rutin denetimlerde zabıta görevlileri yaka kamerası kullanıyor. Hem görüntü hem de ses kaydı yapan kameralar, yaşanan olumsuzlukların çözüme kavuşmasını sağlıyor. Özel hayatın gizliliğine de önem veren ekipler, denetleme ve çalışmalara başlamadan önce kamera kaydı uyarısı yapıyor. Vatandaşa daha kaliteli hizmet vermek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Avni Örki, “Halkımızın huzur ve güvenliği için 7/24 faaliyet gösteren zabıta ekiplerimiz, denetimlerini yaparken artık yaka kamera sistemi kullanıyor. Bu Denizli’de bir ilk. Gelişen teknolojiyle birlikte bu uygulama zorunlu hale geldi. Biz de bu gelişime ayak uydurarak ekiplerimizin yaka kameraları kullanması uygulamasına başladık. Bu uygulamayla zabıta ekiplerimiz anlık görüntü alarak denetimleri daha sağlıklı yapacak ve kimsenin aklında soru işaretleri kalmayacak” dedi.