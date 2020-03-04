04.03.2020 - 00:03 |
‘Denetlenmekten hiç çekinmiyoruz’
Marmaris Belediye Meclisi’nin mart ayı oturumu Başkan Mehmet Oktay’ın yönetiminde yapıldı. Oturumda, Denetim Komisyonu’nun talebi üzerine görevlendirilecek uzman kişi sayısı ve çalışacağı gün sayısıyla ilgili gündem maddesi görüşüldü.
Denetlenmenin kendileri için olumlu bir durum olduğunu söyleyen Başkan Oktay, “Açık söyleyeyim biz denetlendikçe ben başkan olarak kendimi daha rahat hissediyorum. Neden derseniz? Kasıtlı değil tabi ama hata yapılmış olabilir. Dolayısıyla bunların tespiti, düzeltilmesi, iyileştirilmesi hayata geçirilir” dedi. Mecliste ayrıca, İdlib’te 36 askerimizin şehit edildiği saldırı kınandı.
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.