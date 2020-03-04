BİST111.2073,63EURO6,840,16USD6,110,17ALTIN321,532,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Denetlenmekten hiç çekinmiyoruz’
    ABONE OL
    04.03.2020 - 00:03 |

    ‘Denetlenmekten hiç çekinmiyoruz’

    Marmaris Belediye Meclisi’nin mart ayı oturumu Başkan Mehmet Oktay’ın yönetiminde yapıldı. Oturumda, Denetim Komisyonu’nun talebi üzerine görevlendirilecek uzman kişi sayısı ve çalışacağı gün sayısıyla ilgili gündem maddesi görüşüldü.

    ‘Denetlenmekten hiç çekinmiyoruz’

    Denetlenmenin kendileri için olumlu bir durum olduğunu söyleyen Başkan Oktay, “Açık söyleyeyim biz denetlendikçe ben başkan olarak kendimi daha rahat hissediyorum. Neden derseniz? Kasıtlı değil tabi ama hata yapılmış olabilir. Dolayısıyla bunların tespiti, düzeltilmesi, iyileştirilmesi hayata geçirilir” dedi. Mecliste ayrıca, İdlib’te 36 askerimizin şehit edildiği saldırı kınandı.

    Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.
    daha fazla video için
    O karga yine görüntülendi! Bu kez 5 lira ile uçtuMarmary istasyonunda İstanbul Kartı'na yükleme yapmak isteyen kadının parasını çalan karga, yine ortaya çıktı. Karga bir esnafın verdiği 5 lira ile kayıplara karıştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ramo 8. son bölüm tek parça izleme linki yayında - Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ramo 8. son bölüm tek parça izleme linki yayında - Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Sıradaki Haber