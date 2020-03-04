‘Denetlenmekten hiç çekinmiyoruz’

Denetlenmenin kendileri için olumlu bir durum olduğunu söyleyen Başkan Oktay, “Açık söyleyeyim biz denetlendikçe ben başkan olarak kendimi daha rahat hissediyorum. Neden derseniz? Kasıtlı değil tabi ama hata yapılmış olabilir. Dolayısıyla bunların tespiti, düzeltilmesi, iyileştirilmesi hayata geçirilir” dedi. Mecliste ayrıca, İdlib’te 36 askerimizin şehit edildiği saldırı kınandı.