17.05.2020 - 00:01 |
‘Dengeli beslenin stresi yenin’
Virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması için sağlıklı beslenmenin önemine değinen Gaziemir Belediyesi diyetisyeni Selin Gürler Durmaz, doğru beslenmenin salgının yarattığı stresle mücadelede etkili olduğunu söyledi.
Durma, “Stres her zaman C vitamini ihtiyacını artırdığı için turunçgiller, kivi, biber ve yeşil yapraklı sebzeler tüketin. Mutluluk hormonunun öncüsü olan triptofan içeren hindi, yumurta, tavuk, kuru baklagiller gibi besinleri tercih edin” dedi.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.