‘Dengeli beslenin stresi yenin’

Durma, “Stres her zaman C vitamini ihtiyacını artırdığı için turunçgiller, kivi, biber ve yeşil yapraklı sebzeler tüketin. Mutluluk hormonunun öncüsü olan triptofan içeren hindi, yumurta, tavuk, kuru baklagiller gibi besinleri tercih edin” dedi.