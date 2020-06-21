Deniz Barçın’da “Tenis” dedi

Spor ekonomisinin profesyonel boyutunun yanında bir de halk boyutu olduğu aşikar.



Bir kentte spora olan ilginin önemli göstergelerinden biriyse, o kentte farklı spor branşlarına ait ürünlerin ne kadar tüketildiğidir.



Ben de bu göstergeden yola çıkarak spor ürünleri perakendeciliğinde ulusal bir marka haline gelmiş olan, kıymetli ağabeyim Deniz Barçın’a sektörü sordum. Biliyorsunuz Rahmetli Ali Barçın’ın temellerini attığı bu mağazacılık markası, 55 metrekarelik bir dükkandan, bugün devasa boyutlara ulaştı ve o yüzden istatistik anlamında da başvurulabilecek bir kaynağa dönüştü.



Pandemi süreciyle birlikte vatandaşların spora ilgisinin daha da arttığını söyleyen Barçın, “Konuyla ilgili bilim adamlarının hastalığın başından bu yana üzerinde en çok durdukları konu bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasıydı. Virüs daha çok zayıf metabolizmaları etkiliyordu. Sağlıklı yaşam ve spor da bu konuda en önemli unsurlar. Kendinize ne denli iyi bakar ve beslenmenize dikkat ederseniz güçlü bir bünyeye sahip olursunuz. Günlük yapılan spor aktiviteleri de bu konuda en çok desteklenen faaliyet alanları oldu. Evlerinden çıkamayan insanlar daha çok spor yapmaya yöneldiler. Televizyon programları ve açık oturumlarda hep bu konular desteklendi. Kısacası spor yapma bilinci her yaş için çok önemli hale geldi. Bu da vatandaşın spora ve dolayısıyla yan ürünlere bakışını çok olumlu etkiledi” dedi.



Doğa sporları ve yürüyüşe İzmir’de yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Deniz Barçın, sohbetimiz sırasında İzmir tenisi için de ümit verici ifadeler kullandı. Ekipman satışlarından yola çıkarak tenisin İzmir’de yıllardır hatırı sayılır bir yeri olduğunun altını çizen Barçın, ilginin her yıl daha da arttığını belirterek adeta müjdeli bir haber vermiş oldu.



İzmir’in diğer illere göre spor ürünlerine olan ilgisini değerlendirirken “İzmir öncü bir şehir” ifadesini kullanacak kadar iddialı olan Deniz Barçın, “Günün hangi saatlerine baksanız spor yapan kentli sayımız hayli fazla. Yerel yönetimlerin kazandırdıkları sahil alanları spor yapan hemşerilerimizle dolu. Birçok dernek bu alanda faaliyet gösteriyor. Ülke geneliyle karşılaştırdığımda İzmir bu konuda lider kentimiz” ifadelerini kullandı.



Spor giyime İzmir’deki ilginin yurt dışından gelenler için bile etkileyici boyutta olduğunu söyleyen Deniz Ağabey’in sözleri, salgın gerçeğinin tam ortasında sizce de yüreklere ümit saçmıyor mu dostlar? Hep birlikte daha çok spor yaptığımız, daha sağlıklı yaşadığımız güzel yarınlar dileğiyle...