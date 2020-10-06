Geçtiğimiz yıllarda körfez içinde yat ve teknelerde çıkan yangınlara itfaiyenin müdahale etmekte çok zorlandığını hatırlatan Başkan Ergin, “22 adanın herhangi birinde çıkacak olan çalı veya orman yangınına deniz itfaiyesi kolaylıkla müdahale edebilir. Deniz itfaiyemiz kurulu olsaydı, geçtiğimiz haftalarda tabiat parkımızda çıkan yangına denizden de müdahale edebilir, yanan alanı en aza indirebilirdik” dedi.

Ayvalık Belediyesi ile ilgili temmuz ayında gerçekleştirilen stratejik planların konuşulduğu toplantıda konuyu gündeme getirdiğini ifade eden Başkan Ergin, “Ayvalık Körfezi’ne deniz itfaiyesi şart oldu. Tabiat Parkı içindeki adalarda yaz aylarında yangınlar çıkıyor. Gitmekte zorlanıyoruz, gittiğimizde ise alet edavat yok. Geçen günlerde itfaiye erlerini ziyaret ettim. Adaya giden itfaiye erleri yangını söndürmek için kullandıkları vana, çeşme suyu gibi tazyiksiz aktığı için, çalı çırpı ile yangın söndürülmeye çalışılmış. Büyük emek harcıyorlar” dedi. Başkan Ergin, deniz itfaiyesi olmadığı için teknelerin yanıp kül olduğunu da sözlerine ekledi.