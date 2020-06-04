Deniz keyfi

Arkadaşıyla birlikte sohbet etmek amacıyla sahile geldiğini söyleyen Beren Önal (24), “Yakın arkadaşımla beraber Ilıca Plajı’na geldik. Yasak kalktığından beri yaptığımız ilk şey denize girmek” dedi. Yasağın sona ermesinin ardından ilk fırsatta denize geldiğini söyleyen Luila Narlıoğlu (40) ise, “Çok mutluyum çünkü denizi çok özlemişim. Yasak biter bitmez sahile geldim. Birazdan da denize gireceğim. Hava da çok güzel, bu güzel havanın keyfini çıkarıyorum” diye konuştu.