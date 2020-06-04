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    04.06.2020 - 00:01 |

    Deniz keyfi

    Çeşme’de hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar, dünyaca ünlü Ilıca Plajı’nda denize girdi.

    Deniz keyfi

    Arkadaşıyla birlikte sohbet etmek amacıyla sahile geldiğini söyleyen Beren Önal (24), “Yakın arkadaşımla beraber Ilıca Plajı’na geldik. Yasak kalktığından beri yaptığımız ilk şey denize girmek” dedi. Yasağın sona ermesinin ardından ilk fırsatta denize geldiğini söyleyen Luila Narlıoğlu (40) ise, “Çok mutluyum çünkü denizi çok özlemişim. Yasak biter bitmez sahile geldim. Birazdan da denize gireceğim. Hava da çok güzel, bu güzel havanın keyfini çıkarıyorum” diye konuştu.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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