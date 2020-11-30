BİST1.329-1.03EURO9.390.47USD7.840.40ALTIN449.48-1.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Deniz kirliliğine son
    ABONE OL
    30.11.2020 - 00:02 |

    Deniz kirliliğine son

    Deniz kirliliğine son

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Deniz Temiz Derneği/TURMEPA, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (KBS), Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve IMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi arasında Akıllı Şamandıra- Deniz Kirliliği Ölçüm Sistemi Geliştirilmesi (Smartium-Blue) Projesi kapsamında görev ve sorumluluk paylaşımı protokolü imzalandı. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Ekim ayında pilot uygulaması başlayan sisteme; tasarım, geliştirme, yerleşim yeri, saha denenmeleri ve veri akışı konularında destek vereceğiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı? AÖL sınav ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

    AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı? AÖL sınav ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

    Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

    Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

    Korona partisine şok baskın!

    Korona partisine şok baskın!

    Skandal! Yaptığı doğruymuş gibi bir de...

    Skandal! Yaptığı doğruymuş gibi bir de...

    Sıradaki Haber