‘Deniz sporlarının merkezi Ayvalık

Ayvalık Belediyesi’nin girişimleriyle Cunda Arka Deniz Koyu’nda yaşama geçirilen, windsurf okulunun ardından ikincisi de Kapri Plajı’nda hizmet vermeye başladı. Sörf eğitmeni Hamitcan Ciddi ve çalışmalara katılan öğrencileri ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Dışarıdan sadece turizm amaçlı değil, sörf yapmak için de insanlar gelmeye başlayacak, Ayvalık deniz sporlarının da merkezi oluyor” dedi. Ayvalık’ta, sporu çeşitlendirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Ergin, Ayvalık’ın yetiştirdiği gençlerin belediyeye gelerek bu sporu yapmak için kendilerinden destek istediklerini söyledi.