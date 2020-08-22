BİST1.110-1.50EURO8.64-0.17USD7.340.59ALTIN457.020.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Deniz sporlarının merkezi Ayvalık
    ABONE OL
    22.08.2020 - 00:00 |

    ‘Deniz sporlarının merkezi Ayvalık

    Ayvalık, deniz sporlarında atağa kalktı. Cunda Arka Deniz Plajı’nda açılan sörf okulunun önemli bir işlevinin olduğunu belirten Başkan Mesut Ergin, ”Kısa sürede deniz sporlarında bir merkez kimliği kazanacağız” dedi

    ‘Deniz sporlarının merkezi Ayvalık

    Ayvalık Belediyesi’nin girişimleriyle Cunda Arka Deniz Koyu’nda yaşama geçirilen, windsurf okulunun ardından ikincisi de Kapri Plajı’nda hizmet vermeye başladı. Sörf eğitmeni Hamitcan Ciddi ve çalışmalara katılan öğrencileri ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Dışarıdan sadece turizm amaçlı değil, sörf yapmak için de insanlar gelmeye başlayacak, Ayvalık deniz sporlarının da merkezi oluyor” dedi. Ayvalık’ta, sporu çeşitlendirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Ergin, Ayvalık’ın yetiştirdiği gençlerin belediyeye gelerek bu sporu yapmak için kendilerinden destek istediklerini söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

    Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

    EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

    EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

    Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

    Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

    Corona virüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı

    Corona virüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı

    Sıradaki Haber