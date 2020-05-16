Deniz turizmi için “rehber”...

Öztürk, “Ülke genelindeki 4 bin 500 yat ve tekneyi ilgilendiren ve deniz turizmini canlandıracak bu rehberin hazırlığında son noktaya geldik. Bu hem daha sağlıklı hem de daha az maliyetli bir turizmdir” dedi. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi’nin konuğu olan Öztürk, “Yunan tarafından, adaların 1 Temmuz’da turizme açılacağı söyleniyor. Türkiye tarafında ise Bodrum-Kos arasındaki taşımacılığa 15 Haziran’da başlanabileceği yönünde bir hava var. Sakız ile Çeşme arasındaki taşımacılğın ne zaman başlayacağı ise belirsiz” diye konuştu.