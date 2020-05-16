16.05.2020 - 00:03 |
Deniz turizmi için “rehber”...
Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, otellerde koronavirüs yasağının kalkması için TÜRSAB tarafından hazırlanan Rehber’in bir benzerini ‘Mavi Tur’ ve tekneler için hazırladıklarını söyledi.
Öztürk, “Ülke genelindeki 4 bin 500 yat ve tekneyi ilgilendiren ve deniz turizmini canlandıracak bu rehberin hazırlığında son noktaya geldik. Bu hem daha sağlıklı hem de daha az maliyetli bir turizmdir” dedi. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi’nin konuğu olan Öztürk, “Yunan tarafından, adaların 1 Temmuz’da turizme açılacağı söyleniyor. Türkiye tarafında ise Bodrum-Kos arasındaki taşımacılığa 15 Haziran’da başlanabileceği yönünde bir hava var. Sakız ile Çeşme arasındaki taşımacılğın ne zaman başlayacağı ise belirsiz” diye konuştu.
Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.