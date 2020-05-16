BİST99.7680.57EURO7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Deniz turizmi için “rehber”...
    ABONE OL
    16.05.2020 - 00:03 |

    Deniz turizmi için “rehber”...

    Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, otellerde koronavirüs yasağının kalkması için TÜRSAB tarafından hazırlanan Rehber’in bir benzerini ‘Mavi Tur’ ve tekneler için hazırladıklarını söyledi.

    Deniz turizmi için “rehber”...

    Öztürk, “Ülke genelindeki 4 bin 500 yat ve tekneyi ilgilendiren ve deniz turizmini canlandıracak bu rehberin hazırlığında son noktaya geldik. Bu hem daha sağlıklı hem de daha az maliyetli bir turizmdir” dedi. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi’nin konuğu olan Öztürk, “Yunan tarafından, adaların 1 Temmuz’da turizme açılacağı söyleniyor. Türkiye tarafında ise Bodrum-Kos arasındaki taşımacılığa 15 Haziran’da başlanabileceği yönünde bir hava var. Sakız ile Çeşme arasındaki taşımacılğın ne zaman başlayacağı ise belirsiz” diye konuştu.

    Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (15 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

    Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

    AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

    Sıradaki Haber