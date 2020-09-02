Deniz ulaşımında bekleme olmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kademeli mesaiye geçişin konuşulduğu bugünlerde deniz ulaşımında sefer sıklıklarını önemli ölçüde artırdı. Özellikle yoğun hatlarda gün boyunca yolcu gemileri 15 dakikada bir, araba vapurları da 20 dakikada bir sefer yapacak. Gemiler, motorlu taşıt trafiğini azaltmak için bisikletli yolculara da 5 kuruşa hizmet vermeye başladı.