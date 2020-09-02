BİST1.0850.00EURO8.780.08USD7.370.14ALTIN466.410.34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Deniz ulaşımında bekleme olmayacak
    ABONE OL
    02.09.2020 - 07:00 |

    Deniz ulaşımında bekleme olmayacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, kademeli mesaiye geçişin konuşulduğu bugünlerde deniz ulaşımında sefer sıklıklarını önemli ölçüde artırdı.

    Deniz ulaşımında bekleme olmayacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, kademeli mesaiye geçişin konuşulduğu bugünlerde deniz ulaşımında sefer sıklıklarını önemli ölçüde artırdı. Özellikle yoğun hatlarda gün boyunca yolcu gemileri 15 dakikada bir, araba vapurları da 20 dakikada bir sefer yapacak. Gemiler, motorlu taşıt trafiğini azaltmak için bisikletli yolculara da 5 kuruşa hizmet vermeye başladı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DAEŞ emiri yakalandı

    DAEŞ emiri yakalandı

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

    10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

    10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

    Aşılama da talep de arttı

    Aşılama da talep de arttı

    Sıradaki Haber