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    HaberlerEge Haberleri Deniz Yücel’den Ankara mesaisi
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    04.02.2020 - 07:00 |

    Deniz Yücel’den Ankara mesaisi

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 8 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek il kongresi öncesinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara’ya gitti.

    Deniz Yücel’den Ankara mesaisi

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 8 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek il kongresi öncesinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara’ya gitti. Egedesonsöz’ün haberine göre Yücel’in, Kılıçdaroğlu’na kurultay delegeliği için liste sunacağı iddia edildi. Yücel’in ayrıca, Urla ve Çeşme’deki acele kamulaştırmalarla ilgili hazırladığı dosyayı sunacağı öğrenildi.

    Hareketli süreç

    Resmi adaylığını ilan etmese de ikinci dönemi istediği bilinen Başkan Yücel’in Ankara dönüşünde açıklama yapmasına kesin gözüyle bakılırken, İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz’un ‘Yarışta varım’ demesiyle örgüt hareketlendi. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan blok liste iddiasının güçlendiği, bu dönem belediye başkanlarının da listede yer almasının planlandığı ve bazı ilçelerde de ilçe başkanlarının kurultay delegesi yazılabileceği kulislere yansıdı. Öte yandan ilçenin büyüklüğüne ve belediye başkanının etkisine göre dağılımın değişebileceği ancak listede 30 ilçeye de yer verilmesinin hedeflendiği öğrenildi.

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