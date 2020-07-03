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    HaberlerEge Haberleri Denizciliğin dönüm noktası
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    03.07.2020 - 00:00 |

    Denizciliğin dönüm noktası

    1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 94. yıl dönümünde Urla ve Burhaniye’de törenlerle kutlandı. Karaburun’da ise bir grup dalış eğitmeni 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı

    Denizciliğin dönüm noktası

    Şehitler anıldı

    1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 94. yıl dönümünde Ege Bölgesi’nde törenle kutlandı. Urla’da Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Önder Can ve Garnizon Komutanı Albay Şevket Üntaç Ekim, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Burhaniye’deki törene de Kaymakam Vekili Şeref Aydın, Başkan Ali Kemal Deveciler ve Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç katıldı. Denize çelenk bırakıldı, Türk bayrağı göndere çekildi.

    37 metre daldılar

    Karaburun’da ise bir grup dalış eğitmeni, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle 37 metre derinlikteki 9 Eylül vapuru batığına daldı, Türk bayrağı açtı. Dalış eğitmenleri, dalışlarının son kısmında da salgın sürecinde yoğun bir şekilde mesai harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla cerrahi maske taktı. Dalış eğitmeni Veysel Perin, özel bir etkinliğe imza atmak istediklerini ifade etti.

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