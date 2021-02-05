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    05.02.2021 - 07:00 |

    Denizden içme suyu

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, içme suyu ihtiyacının denizden karşılanmasını sağlayan, Marmara Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

    Denizden içme suyu

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, içme suyu ihtiyacının denizden karşılanmasını sağlayan, Marmara Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.
    Kışın 4 bin yazın da 120 bin kişinin ihtiyacını karşılayan tesisin kapasitesi, Başkan Yılmaz’ın talimatı ile 4 bin metreküpten 6 bin metreküpe çıkarıldı. Tesisin işleyişi hakkında bilgi veren Yılmaz, “Tuzlu su bir takım filtrelerden geçirildikten sonra yüksek devirli pompalarla membranlardan süzülerek ham su haline dönüşüyor ve minerallerle beraber, İnsani Tüketim Amaçlı Yönetmeliği’ne uygun olarak çeşmelerden akıyor” diye konuştu.

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