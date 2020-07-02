Denize karşı çay 2 lira

Tekke Plajı ve Restoranı, Meydan Kafe, Seyir Kafe, Alaçatı Kafe, İskele Kafe ve Ilıca Kafe’yi geçtiğimiz günlerde vatandaşın kullanımına sunan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, son olarak Tarihi Çeşme Kalesi karşısındaki Kale Kafe’yi açtı Çeşme’ye kazandıran Başkan Oran, Çeşmeli vatandaşların takdirini topladı.

Toplumun her kesiminin hem sosyal belediyecilik hem de Çeşme’nin güzellikleriyle buluşmasını hedeflediklerini belirten Oran, “Kafeteryalarla gençlere iş imkanı da sağladık. Haksız rekabet yaratmamak adına bu kafeteryalarda çay, kahve ve meşrubatın yanı sıra Çeşmeli kadınların yaptıkları poğaça ve böreklerin satılıyor. Kadınlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz” dedi.