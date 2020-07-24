Denizi en iyi anlatanlar

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin bu yıl 17. kez düzenlediği Medya ve Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Medya Yarışması Seçici Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda İlkses Gazetesi’nden Sultan Gümüş’ün “Hayalet Gemiler Zehirliyor” haberi birinci oldu. Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu da, Alp Baranok’un “Deniz Bizim Her Şeyimiz” adlı eserini birinciliğe değer gördü. Şube Başkanı Yusuf Öztürk, “Denizcilikle ilgili haberler ve fotoğraflar, Türk denizciliğinin gelişmesine ve Denizci Millet, Denizci Ülke hedefine çok önemli destek veriyor” dedi.