BİST119.0310.81EURO7.940.02USD6.840.07ALTIN415.200.69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Denizi en iyi anlatanlar
    ABONE OL
    24.07.2020 - 00:03 |

    Denizi en iyi anlatanlar

    Denizi en iyi anlatanlar

    İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin bu yıl 17. kez düzenlediği Medya ve Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Medya Yarışması Seçici Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda İlkses Gazetesi’nden Sultan Gümüş’ün “Hayalet Gemiler Zehirliyor” haberi birinci oldu. Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu da, Alp Baranok’un “Deniz Bizim Her Şeyimiz” adlı eserini birinciliğe değer gördü. Şube Başkanı Yusuf Öztürk, “Denizcilikle ilgili haberler ve fotoğraflar, Türk denizciliğinin gelişmesine ve Denizci Millet, Denizci Ülke hedefine çok önemli destek veriyor” dedi.

    Harbiye açık havada corona virüs tedbirli ilk konser!Koranavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde şarkıcı Koray Avcı ilk konseri verdi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Koca'dan Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım

    Sağlık Bakanı Koca'dan Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Harbiye açık havada corona virüs tedbirli ilk konser!

    Harbiye açık havada corona virüs tedbirli ilk konser!

    Sıradaki Haber