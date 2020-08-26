Denizin dibinden 100 beton blok çıktı

Bodrum Kent Konseyi ve Bodrum Belediyesi’nin yürüttüğü ‘Denizden Bakış Projesi’ kapsamında dalgıçların yaptığı kontrollerde, bir otelin sahildeki ince kumların dalgalarla beraber denize geri gitmemesi için duvarlar örüldüğü tespit edildi. Tutanak tutan ekipler, duvarların bir an önce kaldırılmasını istedi. Ancak, otel yetkilileri duvarı kaldırmadı. Tatilcilerin plajdan ayrılmasının ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti, su altındaki 100 beton blokları bağlayıp, vinçle çıkardı.



