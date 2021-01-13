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    HaberlerEge Haberleri Denizlerin ormanına BM destekli koruma
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    13.01.2021 - 00:02 |

    Denizlerin ormanına BM destekli koruma

    Ayvalık ilçesinde hayalet ağlar ve kaçak avcılık malzemelerinin, “su altının ormanları” olarak bilinen ve ekolojik dengeyi koruyan deniz çayırlarını tehdit etmesi nedeniyle Ege Ekoturizm Derneği’nce, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Çevre Fonu destekli proje başlatıldı.

    Denizlerin ormanına BM destekli koruma

    Bölgede 19 adayı kapsayan ve 700’den fazla deniz canlısını barındıran Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın derinlerine inen uzmanlar, deniz çayırlarının üzerindeki hayalet ağ ve kaçak avcılık av malzemelerini temizledi.

    Proje koordinatörü ve su altı eğitmeni Koray Gerçe, “Ege kıyılarında bol rastlanılan bir canlı türüdür bu. Birçok hayvan türü ve alglere ev sahipliği yapmaktadır. Balıkların barınma alanıdır. En önemli özelliği de karbon emilimi tutarak metrekare başına günde 10 litre oksijen sağlıyor. Adeta denizlerin ormanı konumundadır. Ayvalık, denizindeki bu kadar bol bir biyoçeşitliliğe sahip olmasını bu deniz çayırlarına borçludur” dedi.

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