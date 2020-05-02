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    HaberlerEge Haberleri Denizli, alınteriyle bugünlere kavuştu
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    02.05.2020 - 00:04 |

    Denizli, alınteriyle bugünlere kavuştu

    Denizli, alınteriyle bugünlere kavuştu

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda, “Büyüyen ve güçlenen ekonomimizin temel taşı fedakarca çalışan işçilerimizdir” sözleriyle emeğin önemine dikkat çekti.

    “Dün olduğu gibi bugün de şehrimizin kalkınıp gelişmesi için mesai mefhumu gözetmeden alın teri döken mesai arkadaşlarımızla omuz omuza olmaktan gurur duyuyorum” diyen Zolan, “İşçilerimizin hakkının korunması ve çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesi için diyalog içinde olmaya ve hep birlikte şehrimize güzellikler katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Her alanda emek

    Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş ve Öz Orman-İş Sendikası Denizli Şubesi’ni de ağırlayan Zolan, “Denizlimizde nerede bir eser varsa, orada çalışan kardeşlerimizin emeği vardır, alın teri vardır, gayreti ve yeteneği vardır” dedi.

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