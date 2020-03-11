Denizli altyapısı tek sistemde

Denizli’de gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının koordinasyon ve denetiminin sağlanması amacıyla başlatılan Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Bilgi Sistemi tamamlandı.

Ulaşılabilir veri arşivi

Düzenlenen eğitim toplantısında konuşan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Bezmez, “AYKOME Bilgi Sistemi ile şehrimizde nerede altyapı çalışması yapıldığı detayları ile birlikte sorgulanabilecek, harita üzerinden takip ve kontrol işlemleri gerçekleştirilebilecek. Bunun yanında içme suyu, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon gibi altyapı hatları yapan kurumlar arası koordinasyon sağlanacak. Her kurumun ayrı ayrı kazı yapmasının önüne geçilecek. Hatların nerede olduğu görülecek. Şeffaf, ulaşılabilir bir veri arşivi oluşturulacak” dedi.