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    13.10.2020 - 00:01 |

    Denizli ayvasında hasat

    Denizli ayvasında hasat

    DENİZLİ’de yaklaşık 10 bin dekar alanda yapılan ayva üretiminde, hasat dönemi başladı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentte üretilen ayvaların yüzde 80’inin başta Suudi Arabistan ve Rusya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edildiğini belirtti. Bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Gemici, “Kentimizde üretilen ayvanın raf ömrü uzun. Kalitesi ve aroması yüksek. Kilosu kalitesine göre 4 liradan başlayarak alıcı buluyor” dedi. -DHA

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