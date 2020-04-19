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    HaberlerEge Haberleri Denizli Büyükşehir halkın hizmetinde
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    19.04.2020 - 00:00 |

    Denizli Büyükşehir halkın hizmetinde

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesi tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sabah erken saatlerden itibaren çalışmalara başladı.

    Denizli Büyükşehir halkın hizmetinde

    Büyükşehir ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, 112 Çağrı Merkezi ve ALO 153 hattını arayan vatandaşın, ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

    Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere mama bırakan Büyükşehir, kentin muhtelif yerlerine koyduğu su kaplarını da kontrol etti.

    Gereken her şeyi yapıyoruz

    Tüm kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Bizler sahadayız görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın sağlıkları için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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    Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurduAntalya'da sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yoldan karşıya geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.
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