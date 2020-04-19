Denizli Büyükşehir halkın hizmetinde

Büyükşehir ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, 112 Çağrı Merkezi ve ALO 153 hattını arayan vatandaşın, ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere mama bırakan Büyükşehir, kentin muhtelif yerlerine koyduğu su kaplarını da kontrol etti.



Gereken her şeyi yapıyoruz



Tüm kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Bizler sahadayız görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın sağlıkları için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.