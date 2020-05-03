BİST101.110-0.48EURO7.710.85USD7.010.35ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Denizli Büyükşehir yardıma koşuyor
    ABONE OL
    03.05.2020 - 00:03 |

    Denizli Büyükşehir yardıma koşuyor

    Denizli Büyükşehir yardıma koşuyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

    Büyükşehir ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, Büyükşehir ALO 153 ve 112 Çağrı Merkezi’ni arayanlara yardımcı oluyor. Belediyecilik hizmetleri de aksamıyor. İtfaiye, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi ekipleriyle çalışıyor. Ayrıca sokak hayvanlarının mağdur olmaması için kentin muhtelif yerlerine düzenli olarak mama ve su bırakılıyor. Sokaklar boşken bina, cadde ve meydanlardaki yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları da sürüyor. Salgında azalma yaşanmaya başladığını, ancak vatandaşın rehavete kapılmaması ve kurallara harfiyen uyması gerektiğini söyleyen Başkan Osman Zolan, “Bu zor günleri inşallah hep beraber atlatacağız” dedi.

    Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
    daha fazla video için
    Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktıANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Sıradaki Haber