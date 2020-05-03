Denizli Büyükşehir yardıma koşuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Büyükşehir ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, Büyükşehir ALO 153 ve 112 Çağrı Merkezi’ni arayanlara yardımcı oluyor. Belediyecilik hizmetleri de aksamıyor. İtfaiye, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi ekipleriyle çalışıyor. Ayrıca sokak hayvanlarının mağdur olmaması için kentin muhtelif yerlerine düzenli olarak mama ve su bırakılıyor. Sokaklar boşken bina, cadde ve meydanlardaki yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları da sürüyor. Salgında azalma yaşanmaya başladığını, ancak vatandaşın rehavete kapılmaması ve kurallara harfiyen uyması gerektiğini söyleyen Başkan Osman Zolan, “Bu zor günleri inşallah hep beraber atlatacağız” dedi.