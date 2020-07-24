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    HaberlerEge Haberleri Denizli Büyükşehir’de yerinde geri dönüşüm
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    24.07.2020 - 00:09 |

    Denizli Büyükşehir’de yerinde geri dönüşüm

    Denizli Büyükşehir’de yerinde geri dönüşüm

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm bina ve yerleşkelerinde uygulanmaya başladı. Sıfır atık kumbaraları ile atıkların kaynağında ayrıştırılacağını belirten Başkan Osman Zolan, “Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle uygulanan projeye büyük önem veriyoruz. Türkiye’nin en çevreci, en sağlıklı ve en temiz kenti unvanını taşımanın verdiği sorumluluğun bilincinde olarak çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz verilmediği ve geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli için tüm personelimizle beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında eğitim çalışmalarına da devam ediyor. Koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle tüm Denizli Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik Sıfır Atık Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi online olarak veriliyor.

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