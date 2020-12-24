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    HaberlerEge Haberleri Denizli Büyükşehir’den eğitime 3.6 milyon TL
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    24.12.2020 - 00:03 |

    Denizli Büyükşehir’den eğitime 3.6 milyon TL

    Denizli Büyükşehir’den eğitime 3.6 milyon TL

    Denizli Büyükşehir Belediyesi lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılında yapacağı 3.6 milyon liralık öğrenim yardımı sonuçlarını açıkladı. Öğrencilere 10 ay boyunca aylık 120 lira verileceğini belirten Başkan Osman Zolan, “Okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gelecek için eğitim yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

    Öğrenim yardımı sonuçları www.denizli.bel.tr adresinden öğrenilebilir.

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