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    HaberlerEge Haberleri Denizli Büyükşehir’den kros şampiyonası
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    25.10.2020 - 00:00 |

    Denizli Büyükşehir’den kros şampiyonası

    Türk atletizminin köklü yarışmalarından biri olan Türkiye Kros Şampiyonası, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde dünyada eşi benzeri olmayan tabiat harikası Pamukkale eteklerinde gerçekleşti.

    Denizli Büyükşehir’den kros şampiyonası

    Türkiye Atletizm Federasyonu’nun düzenlediği organizasyona Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, sporcular ve çok sayıda izleyici ve davetli katıldı. Büyük erkeklerde 10, U20 erkekler ve büyük kadınlarda 6, U20 kadınlarda ise 4 kilometre üzerinden yapılan yarışlara 37 ilden 218 sporcu katıldı. U20 erkekler yarışının startını veren Başkan Osman Zolan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Zolan, “Bugün mutluyuz, ülkemizin değişik şehirlerinden genç atletizm sporcularımızı Denizlimizde ağırlamak, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Denizli’yi tercih ettikleri için Atletizm Federasyonu başkanı ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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