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    06.10.2020 - 00:02 |

    Denizli Büyükşehir’e emanetler

    Denizli Büyükşehir’e emanetler

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin, sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet vermek amacıyla 4 Ekim 2018 Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hizmete aldığı Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, ikinci yılını tamamladı. Dev tesiste 2 yılda 20 bin 500 sokak hayvanına bakım, tedavi, kısırlaştırma gibi müdahalelerde bulunuldu. 3 bin kedi ve köpek de sahiplendirildi. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutlayan Başkan Osman Zolan, “Misafir ettiğimiz can dostlarımızın kalıcı bir sıcak yuvaya sahip olması çok önemli. İmkanı olan vatandaşlarımızı onlara sıcak bir yuva açmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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