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    HaberlerEge Haberleri Denizli ekibi ödülle döndü
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    04.02.2020 - 07:00 |

    Denizli ekibi ödülle döndü

    En büyük 4 turizm fuarından biri olan EMITT’e katılan Denizli Büyükşehir ve DENTUROD, ‘En Başarılı Ekip Çalışması’ ödülüne layık görüldü

    Denizli ekibi ödülle döndü

    Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD), dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’ndan (EMITT) En Başarılı Ekip Çalışması ödülüyle döndü. 100 ülkeden 60 bin konuğun katıldığı fuarda, Denizli’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtıldığı stant ilgi çekti.

    Hedef 5 milyon

    Stantta; Pamukkale, Karahayıt, Laodikya, Kayak Merkezi, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Buldan dokuması, Serinhisar leblebisi, Yatağan bıçakları gibi kentin birçok değeri yer aldı. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, “Hedefimiz 5 milyon turist” dedi. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen de, “Bu yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz, şehrimizi en iyi şekilde tanıtacağız” diye konuştu.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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    Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir balıkçıda satılan dev yayın balığını gören, dönüp bir daha baktı. 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.
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