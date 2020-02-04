Denizli ekibi ödülle döndü

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD), dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’ndan (EMITT) En Başarılı Ekip Çalışması ödülüyle döndü. 100 ülkeden 60 bin konuğun katıldığı fuarda, Denizli’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtıldığı stant ilgi çekti.

Hedef 5 milyon

Stantta; Pamukkale, Karahayıt, Laodikya, Kayak Merkezi, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Buldan dokuması, Serinhisar leblebisi, Yatağan bıçakları gibi kentin birçok değeri yer aldı. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, “Hedefimiz 5 milyon turist” dedi. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen de, “Bu yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz, şehrimizi en iyi şekilde tanıtacağız” diye konuştu.