Denizli halkından hizmetlere tam not

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından vatandaşların ihtiyacını karşılamak için seferberlik başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, sabah erken saatlerden itibaren Büyükşehir ALO 153 hattını ve 112 Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşların, sokağa çıkma yasağı kuralları ölçüsünde ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçlarını karşıladı. Büyükşehir ekipleri, belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürdü. Evde kalan vatandaşlar, Büyükşehir’in çalışmalarına tam not verdi. Koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmamak ve tüm kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Bizler evde kalan vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla bu zor günleri hep beraber atlatacağız” dedi. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek kentin yoğun olarak kullanılan güzergahlarındaki boş yol ve köprülü kavşaklarda yaya geçidi ve yol çizgisi yenileme çalışması yaptı.