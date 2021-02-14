‘Denizli için el eleyiz’

Esnafın istek ve önerilerini dinleyen Zolan, “Büyr olarak her zaman üreticinin ve esnafın yanındayız. El ele ve gönüle gönüle, güzel şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Yarınımız bugünden çok daha güzel olacak” dedi. Esnaf ise Büyükşehir’in yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade edip Başkan Zolan’a teşekkür etti.