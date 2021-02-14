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    HaberlerEge Haberleri ‘Denizli için el eleyiz’
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    14.02.2021 - 00:04 |

    ‘Denizli için el eleyiz’

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kentin sebze ve meyve akışının sağlandığı Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve ToptancHal İşletmesi’ni ziyaret etti.

    ‘Denizli için el eleyiz’

    Esnafın istek ve önerilerini dinleyen Zolan, “Büyr olarak her zaman üreticinin ve esnafın yanındayız. El ele ve gönüle gönüle, güzel şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Yarınımız bugünden çok daha güzel olacak” dedi. Esnaf ise Büyükşehir’in yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade edip Başkan Zolan’a teşekkür etti.

     

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