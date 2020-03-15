Denizli OSB’de önlemler artırıldı

Firmalara da talepleri doğrultusunda ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti sunduklarını belirten OSB Müdürü Ahmet Taş, koronavirüse karşı önlemler almaya devam edeceklerini kaydederek, “Sosyal tesislerimizde ve hizmet binalarımızda temizlik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımızın kullanım alanları ve eğitim öğretim alanları da virüse karşı dezenfekte edilecek, her türlü önlemler alınacak” dedi. l DENİZ TOKAT DHA