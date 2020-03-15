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    HaberlerEge Haberleri Denizli OSB’de önlemler artırıldı
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    15.03.2020 - 00:19 |

    Denizli OSB’de önlemler artırıldı

    DENİZLİ Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, koronavirüse karşı bölgedeki hizmet binaları, gümrük, antrepo, okul, kreş ve camide dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

    Denizli OSB’de önlemler artırıldı

    Firmalara da talepleri doğrultusunda ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti sunduklarını belirten OSB Müdürü Ahmet Taş, koronavirüse karşı önlemler almaya devam edeceklerini kaydederek, “Sosyal tesislerimizde ve hizmet binalarımızda temizlik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımızın kullanım alanları ve eğitim öğretim alanları da virüse karşı dezenfekte edilecek, her türlü önlemler alınacak” dedi. l DENİZ TOKAT DHA

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