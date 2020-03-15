15.03.2020 - 00:19 |
Denizli OSB’de önlemler artırıldı
DENİZLİ Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, koronavirüse karşı bölgedeki hizmet binaları, gümrük, antrepo, okul, kreş ve camide dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.
Firmalara da talepleri doğrultusunda ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti sunduklarını belirten OSB Müdürü Ahmet Taş, koronavirüse karşı önlemler almaya devam edeceklerini kaydederek, “Sosyal tesislerimizde ve hizmet binalarımızda temizlik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımızın kullanım alanları ve eğitim öğretim alanları da virüse karşı dezenfekte edilecek, her türlü önlemler alınacak” dedi. l DENİZ TOKAT DHA
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.