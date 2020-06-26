Denizli otelleri hazır

‘Önlemleri sürdürüyoruz’

Sertifikasyon sürecini Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) ile birlikte yürütüklerini belirten Zolan, “2 bin 500 yıldır insanlara şifa olan termal sularımız bugün de konuklarına sağlık veriyor. Bu süreçte tüm turizm tesislerimizle el ele verip bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda hazırlıklandık. Kent genelinde de dezenfeksiyon önlemlerini sürdürüyoruz” diye konuştu.