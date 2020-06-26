26.06.2020 - 00:07 |
Denizli otelleri hazır
Normalleşme süreciyle birlikte başlayan turizm sezonu için Denizli’de tüm hazırlıklar tamamlandı. Pamukkale’deki termal otellerin birçoğunun “Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi” aldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Türkiye’nin en temiz ve sağlıklı kenti olduğumuz ödüllerle tescillendi. Konuklarımız gönül rahatlığıyla kentimize gelebilir” dedi.
‘Önlemleri sürdürüyoruz’
Sertifikasyon sürecini Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) ile birlikte yürütüklerini belirten Zolan, “2 bin 500 yıldır insanlara şifa olan termal sularımız bugün de konuklarına sağlık veriyor. Bu süreçte tüm turizm tesislerimizle el ele verip bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda hazırlıklandık. Kent genelinde de dezenfeksiyon önlemlerini sürdürüyoruz” diye konuştu.
Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.