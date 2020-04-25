25.04.2020 - 00:04 |
Denizli, saat 21.00’de tek yürek oldu
“23 Nisan saat 21.00’de tüm Türkiye İstiklal Marşı okuyalım” çağrısı 81 ilde olduğu gibi Denizli’de de yanıt buldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na çıkıp hemşehrilerinin coşkusuna ortak oldu. Türk bayraklarıyla donatılmış meydanda Büyükşehir bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nı okuyan Zolan, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını evde de kalsak coşkulu bir şekilde kutladık. İnşallah hep birlikte daha iyiye daha güzele ilerleme noktasında Denizli’deki vatandaşlarımızla birlikte ele el kol kola yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bir yandan 23 Nisan’ı kutluyor diğer yandan ramazan ayını idrak ediyoruz. İki güzellik bir araya geldi. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.