Denizli, saat 21.00’de tek yürek oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na çıkıp hemşehrilerinin coşkusuna ortak oldu. Türk bayraklarıyla donatılmış meydanda Büyükşehir bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nı okuyan Zolan, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını evde de kalsak coşkulu bir şekilde kutladık. İnşallah hep birlikte daha iyiye daha güzele ilerleme noktasında Denizli’deki vatandaşlarımızla birlikte ele el kol kola yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bir yandan 23 Nisan’ı kutluyor diğer yandan ramazan ayını idrak ediyoruz. İki güzellik bir araya geldi. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.