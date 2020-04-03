Denizli, temizlendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kentin en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı’nı sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. İşyerleri, oturma alanları, ATM’ler steril hale getirildi. Meydan ve bulvarlar sabun köpükleriyle beyaz büründü.

Başkan Osman Zolan, ekiplerin çalışmalarını inceledi, esnaf ve vatandaşla sohbet etti. Çevredeki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran Başkan Zolan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti, “Bizler vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına sahadayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.