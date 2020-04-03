BİST89.5110 EURO7,220,17USD6,640,38ALTIN343,180,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Denizli, temizlendi
    ABONE OL
    03.04.2020 - 07:00 |

    Denizli, temizlendi

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kentin en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı’nı sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.

    Denizli, temizlendi

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kentin en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı’nı sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. İşyerleri, oturma alanları, ATM’ler steril hale getirildi. Meydan ve bulvarlar sabun köpükleriyle beyaz büründü.
    Başkan Osman Zolan, ekiplerin çalışmalarını inceledi, esnaf ve vatandaşla sohbet etti. Çevredeki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran Başkan Zolan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti, “Bizler vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına sahadayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

    İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
    daha fazla video için
    Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beyoğlu’nda büyük kumarhane baskını

    Beyoğlu’nda büyük kumarhane baskını

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

    'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

    Bilim insanları aşı için kolları sıvadı

    Bilim insanları aşı için kolları sıvadı

    Sıradaki Haber