18.02.2021 - 01:43 |
Denizli teyakkuzda
DENİZLİ’NİN yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kenti Antalya ve Muğla’ya bağlayan karayolunda tipiyle birlikte kar yağışı görüş mesafesini düşürdü, sürücülere zor anlar yaşattı.
Polis ekipleri karayolunda aksamaların yaşanmaması için yoğun çaba sarf etti. Çameli’nde aşırı kar yağışı nedeniyle kırsalda bulunan Yaylapınar, Arıkaya, Gökçeyaka ve Elmalı mahallelerindeki okullarda eğitimi ara verildi. İlçede engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mesai gözetmeksizin görevdeydi. Yolların kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. l RAMAZAN ÇETİN DHA