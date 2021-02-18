Denizli teyakkuzda

Polis ekipleri karayolunda aksamaların yaşanmaması için yoğun çaba sarf etti. Çameli’nde aşırı kar yağışı nedeniyle kırsalda bulunan Yaylapınar, Arıkaya, Gökçeyaka ve Elmalı mahallelerindeki okullarda eğitimi ara verildi. İlçede engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mesai gözetmeksizin görevdeydi. Yolların kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. l RAMAZAN ÇETİN DHA