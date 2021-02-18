BİST1.541-0.14EURO8.410.27USD6.960.04ALTIN397.43-1.54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Denizli teyakkuzda
    ABONE OL
    18.02.2021 - 01:43 |

    Denizli teyakkuzda

    DENİZLİ’NİN yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kenti Antalya ve Muğla’ya bağlayan karayolunda tipiyle birlikte kar yağışı görüş mesafesini düşürdü, sürücülere zor anlar yaşattı.

    Denizli teyakkuzda

    Polis ekipleri karayolunda aksamaların yaşanmaması için yoğun çaba sarf etti. Çameli’nde aşırı kar yağışı nedeniyle kırsalda bulunan Yaylapınar, Arıkaya, Gökçeyaka ve Elmalı mahallelerindeki okullarda eğitimi ara verildi. İlçede engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mesai gözetmeksizin görevdeydi. Yolların kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. l RAMAZAN ÇETİN DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korku dolu anlar! 1 saat devam etti...

    Korku dolu anlar! 1 saat devam etti...

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    Drift yapıp kaçtı, polis aracına çarptı!

    Drift yapıp kaçtı, polis aracına çarptı!

    Sıradaki Haber