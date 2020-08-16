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    HaberlerEge Haberleri Denizli yollarında ‘Maskeni tak’ mesajı
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    16.08.2020 - 00:05 |

    Denizli yollarında ‘Maskeni tak’ mesajı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla mücadelede vatandaşın önlemler konusunda farkındalığını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa “Maskeni Tak” yazıları yerleştirdi.

    Denizli yollarında ‘Maskeni tak’ mesajı

    Öte yandan Büyükşehir, daha önce 20 kilometrelik kısmını bitirdiği Acıpayam’ın Yeşilyuva Mahallesi ile Çardak’ın Söğüt Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolda asfalt çalışması başlattı. Acıpayamlılar ve Çardaklılar, Denizli merkezden geçmek yerine artık Yeşilyuva-Söğüt güzergahını daha rahat ve konforlu bir şekilde kullanabilecek. Hemşehrilerinin daha rahat, konforlu ve güvenli seyahat etmesi için ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Biz hizmet etmek için varız” dedi.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
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