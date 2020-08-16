Denizli yollarında ‘Maskeni tak’ mesajı

Öte yandan Büyükşehir, daha önce 20 kilometrelik kısmını bitirdiği Acıpayam’ın Yeşilyuva Mahallesi ile Çardak’ın Söğüt Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolda asfalt çalışması başlattı. Acıpayamlılar ve Çardaklılar, Denizli merkezden geçmek yerine artık Yeşilyuva-Söğüt güzergahını daha rahat ve konforlu bir şekilde kullanabilecek. Hemşehrilerinin daha rahat, konforlu ve güvenli seyahat etmesi için ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Biz hizmet etmek için varız” dedi.