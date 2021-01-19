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    HaberlerEge Haberleri Denizli’de ekipler 24 saat çalışıyor
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    19.01.2021 - 00:01 |

    Denizli’de ekipler 24 saat çalışıyor

    Denizli’de ekipler 24 saat çalışıyor

    Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yine görev başında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Eski Yol olarak bilinen Necip Ali Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni’nin eşlik ettiği Başkan Osman Zolan, çalışmaları inceledi, ekiplerle bir süre sohbet edip kolaylıklar diledi. Esnafa da hayırlı işler dileyen Başkan Zolan, “Büyükşehir ekipleri 7/24 sahada. Siz evde kalın, biz sizler için çalışıyoruz. Taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz. Ne yapıyorsak sizler için, Denizlimiz için yapıyoruz” dedi.

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