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    HaberlerEge Haberleri Denizli’de güvenli havuz keyfi
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    28.07.2020 - 07:00 |

    Denizli’de güvenli havuz keyfi

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sekiz ayrı kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksinde görev yapan yüzme eğitmenlerine yönelik “Bronz Cankurtaranlık” sertifika programı düzenlendi.

    Denizli’de güvenli havuz keyfi

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sekiz ayrı kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksinde görev yapan yüzme eğitmenlerine yönelik “Bronz Cankurtaranlık” sertifika programı düzenlendi. Teorik eğitimler Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde, pratik uygulamalar ise Büyükşehir Belediyesi Çakmak-Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

    19 eğitmene sertifika

    Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ve Uluslararası Cankurtaran Federasyonu (ILS) standartlarına göre yapılan teorik eğitimde, cankurtaran istasyon ve malzemeleri, cankurtaran bayrakları, anatomi, kanamalar, yara sargıları, ilkyardım ve kazazedeyi yatırma ve taşıma teknikleri; su çalışmalarında ise yüzme teknikleri, kazazede taşıma, sudan çıkarma teknikleri ve pratikleri, boğuşma teknikleri ve pratikleri ve ekipman kullanımı gösterildi. Eğitimler sonunda başarılı olan 19 yüzme eğitmeni Bronz Cankurtaran sertifikası almaya hak kazandı.

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