Denizli’de hastane yolları temizlendi

Sokağa çıkma yasağından dolayı trafik yoğunluğu yaşanmayan hastane önlerini yıkayıp dezenfekte eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler, Denizli Devlet Hastanesi önündeki Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ile Pamukkale Üniversitesi önündeki Üniversite Caddesi’nin yol ve tüm kaldırımlarını sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. Otobüs duraklarını da Sağlık dezenfekte etti. Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içinde atlatılacağını kaydeden Başkan Osman Zolan, “Tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güveni için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.