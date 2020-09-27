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    HaberlerEge Haberleri Denizli’de öğrenciye 3.6 milyon lira destek
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    27.09.2020 - 00:02 |

    Denizli’de öğrenciye 3.6 milyon lira destek

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik her yıl yaptığı öğrenim yardımının müracaatları yarın başlıyor. Başvurular www.denizli.bel.tr üzerinden sadece online olarak gerçekleştirilecek.

    Denizli’de öğrenciye 3.6 milyon lira destek

    Geçen yıl 100 lira olan öğrenim yardımını bu yıl 120 liraya çıkardıklarını belirten Başkan Osman Zolan, “Üç bin öğrencimize 10 ay boyunca toplamda 3.6 milyon lira destek vereceğiz” dedi

    23 Ekim 2020’ye kadar devam edecek başvuru kapsamında öğrenciler, evrakları eksiksiz olarak Turan Bahadır Sergi Salonu’ndaki başvuru masalarına teslim edecek.

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