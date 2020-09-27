Denizli’de öğrenciye 3.6 milyon lira destek

Geçen yıl 100 lira olan öğrenim yardımını bu yıl 120 liraya çıkardıklarını belirten Başkan Osman Zolan, “Üç bin öğrencimize 10 ay boyunca toplamda 3.6 milyon lira destek vereceğiz” dedi

23 Ekim 2020’ye kadar devam edecek başvuru kapsamında öğrenciler, evrakları eksiksiz olarak Turan Bahadır Sergi Salonu’ndaki başvuru masalarına teslim edecek.