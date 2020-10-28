Denizli’de sağlığınız emin ellerde

Solmaz’ın hastane bünyesine katılmasının Denizli için önemli bir adım olduğuna değinen hastaneni Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, “İlker Bey gerek askeri hekimliğinden dolayı yoğun ve disiplinli çalışma şekli gerek kişiliği gerekse hastalarına olan yaklaşımı ile alanında oldukça örnek bir hekim. Beyin ve Sinir Cerrahisi kadromuz daha da güçlendi. Kendisine tedavi olacak hastalarımız oldukça şanslı, şüphe duymadan tedavi olabilirler “dedi.



Tecrübeli isim



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ailesi’nin bir parçası olmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Solmaz da, “Beyin ve Sinir Cerrahisi alanındaki çalışmalarımı artık Denizli’de sürdüreceğim.



Mesleki birikim ve tecrübelerimi Denizlililere en iyi şekilde hizmet vermek için kullanacağım” diye konuştu.



Solmaz kimdir?



1972 yılında Çorum’da doğan Prof. Dr. İlker Solmaz, lisans eğitimini Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra Beyin Cerrahi alanındaki uzmanlık eğitimini 2000-2005 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) yapmıştır.

2005- 2008 yılları arasında Ankara Etimesgut Asker Hastanesi’nde Tabip Binbaşı olarak hastalarına hizmet vermiştir. 2008- 2013 yılları arasında Gülhane Askeri

Tıp Akademisi’nde (GATA) Yrd. Doç. Dr. olarak akademik kariyerine başlamış, sonrasında Doç. Tabip. Albay olarak 2018 yılına kadar buradaki görevini sürdürmüştür.