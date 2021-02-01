01.02.2021 - 00:07 |
Denizli’de sezon açıldı
Denizli Kayak Merkezi, kayakseverlere hizmet vermeye başladı. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıkta bulunan Nikfer Mahallesi’ndeki Bozdağ’da yer alan Ege’nin en büyük kayak merkezi, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla bugün kapılarını açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke, “Kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşan Denizli Kayak Merkezi, kapasitenin yüzde 50’si ile hizmet verecek. Sezon bitmeden vatandaşlarımızın beklentisine cevap vermek istiyoruz” dedi.-AA