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    HaberlerEge Haberleri Denizli’de sorunlara yerinde çözüm
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    29.07.2020 - 07:00 |

    Denizli’de sorunlara yerinde çözüm

    Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin, Yenişehir Mahallesi’nde içme suyu hatlarını yenilemek için başlattığı proje kapsamında, vatandaşın yerinde bilgi alıp sorun ve taleplerini iletebileceği Yenişehir Altyapı İletişim Ofisi kuruldu.

    Denizli’de sorunlara yerinde çözüm

    Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin, Yenişehir Mahallesi’nde içme suyu hatlarını yenilemek için başlattığı proje kapsamında, vatandaşın yerinde bilgi alıp sorun ve taleplerini iletebileceği Yenişehir Altyapı İletişim Ofisi kuruldu. Çalışmaları inceleyen Başkan Osman Zolan, “Saha ekiplerimiz taleplere anında yanıt verecek” dedi.

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