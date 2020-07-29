29.07.2020 - 07:00 |
Denizli’de sorunlara yerinde çözüm
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin, Yenişehir Mahallesi’nde içme suyu hatlarını yenilemek için başlattığı proje kapsamında, vatandaşın yerinde bilgi alıp sorun ve taleplerini iletebileceği Yenişehir Altyapı İletişim Ofisi kuruldu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin, Yenişehir Mahallesi’nde içme suyu hatlarını yenilemek için başlattığı proje kapsamında, vatandaşın yerinde bilgi alıp sorun ve taleplerini iletebileceği Yenişehir Altyapı İletişim Ofisi kuruldu. Çalışmaları inceleyen Başkan Osman Zolan, “Saha ekiplerimiz taleplere anında yanıt verecek” dedi.