22.11.2020 - 00:03 |
Denizli’de sosyal faaliyetler durdu
Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı için koronavirüse karşı aldığı yeni önlemler kapsamında eğitim, sosyal, kültür, sanat ve sportif kurs ve faaliyetlerine ara verdi.
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki spor tesislerinin de ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı ifade edildi. Salgın tedbirleri kapsamında vatandaşların toplu olarak bulunacağı sanatsal faaliyetler de iptal edildi. Tiyatro ve koro çalışmaları askıya alındı. Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Her şeyden önce maske, mesafe ve hijyenimize dikkat edip açıklanan kurallara harfiyen uyalım” dedi.