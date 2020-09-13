Denizli’de tek bir sorun kalmayacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli ilçesinde tamamlanan üstyapı çalışmalarını ilçe belediye Başkanı Cengiz Arslan ile inceledi. “Büyükşehir olmadan önce yetki alanımız içerisinde olmamasına rağmen Çameli’nin sorunlarını gönüllü olarak çözmeye çalıştık” diyen Zolan, “2014 yılında Büyükşehir olunca Çameli görevimiz haline geldi. İhtiyaçlarını tek tek gidererek bugünlere geldik. ‘Büyükşehire ne gerek var’ diyenler, gelsinler Çameli’yi görsünler” ifadelerini kullandı. “Denizli’de ne varsa Çameli’de o olacak” anlayışı ile çalıştıklarını ifade eden Zolan, şöyle devam etti:

Eksikler tek tek gideriliyor

“Kanalizasyon hattı yoktu, içme suyu hatları sıkıntılıydı, baştan aşağıya yaptık. Vatandaş sıcak asfalta ve güzel kaldırımlara kavuştu. İnsan hazinemiz, Hayri Dev büyüğümüz adına bir kültür merkezi yaptık. İtfaiye binaları 24 saat nöbette, modern araçlarımızla Çamelimizin hizmetinde, dört dörtlük bir otogarımız, düğün salonumuz var. Su arıtma tesisimizi yaptık. Çiftçilerimize ceviz fidanı dağıtıyoruz. Çamelimiz daha da büyüyecek ve zenginleşecek.”

Diğer mahallelerin eksiklerini de hızla giderdiklerini sözlerine ekleyen Zolan, “Biz bu şehre sevdalıyız, Çameli’ye sevdalıyız. Daha yapacak çok işimiz var, hayallerimiz var. Yollar yürümekle bitmez. Bizim ufkumuz, vizyonumuz daha geniş” dedi.