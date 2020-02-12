Denizli’de ulaşım rahatladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2019’da 140 kilometre asfalt yol, 120 kilometre de beton kilit parke yol ve kaldırım çalışmasına imza attı. Geçen yıl Üçler Bulvarı’nda 50 metre genişliğindeki yeni çevreyolunu Denizlililerin hizmetine sunan Büyükşehir, İlbade 29 Ekim Bulvarı arasındaki 30 metre genişliğinde yapılan Yeni Cadde’nin açılışını da yaptı.

Denizli Büyükşehir, Kamyon ve Tır Garajı’nı da tamamlayarak bir ilki gerçekleştirdi. Hacı Eyüplü Mahallesi’nde 45 bin metrekare alanda hayata geçirilen garaj, bir yandan nakliyecilik sektörünün büyük bir ihtiyacını giderecek diğer yandan şehiriçi büyük araç parklanmalarının önüne geçecek. Ulaşım yatırımlarının 2019’da da sürdüğünü belirten Başkan Osman Zolan, “Dünyada parmakla gösterilen marka şehir Denizlimiz yeni yılda da büyümeye ve güzelleşmeye devam edecek” dedi.