Denizli’de üretici tütünle gülüyor

Denizli’nin tütün üretimi bakımından elverişli toprak ve iklim özelliklerine sahip olduğunu ifade eden Erkaya, “TÜİK’in 2019 yılı bitkisel üretim istatistiklerine göre tütün üretiminde Denizli liderliğini sürdürüyor. İlimizde 2020 yılında 10 tütün şirketi, üreticilerle sözleşme yaptı. Tütünün il ekonomisine 2020 yılında 365 milyon lira gelir sağlayacağı tahmin ediliyor” dedi. l AA