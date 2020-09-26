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    HaberlerEge Haberleri Denizli’de üretici tütünle gülüyor
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    26.09.2020 - 02:01 |

    Denizli’de üretici tütünle gülüyor

    Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Türkiye’de üretilen 68 bin 224 ton tütünün 17 bin 112 tonunun üretimini gerçekleştiren kentin birinci sırada olduğu bildirdi.

    Denizli’de üretici tütünle gülüyor

    Denizli’nin tütün üretimi bakımından elverişli toprak ve iklim özelliklerine sahip olduğunu ifade eden Erkaya, “TÜİK’in 2019 yılı bitkisel üretim istatistiklerine göre tütün üretiminde Denizli liderliğini sürdürüyor. İlimizde 2020 yılında 10 tütün şirketi, üreticilerle sözleşme yaptı. Tütünün il ekonomisine 2020 yılında 365 milyon lira gelir sağlayacağı tahmin ediliyor” dedi. l AA

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