Denizli’de web tapu dönemi

İşlemler kolaylaştı



Protokolle tapu müdürlüğü ile belediye birimleri arasındaki işlem yoğunluğu azaltılacak, vatandaşların işleri daha hızlı ilerleyecek. Tapu Kadastro 18. Bölge Müdürü İlhan Özlü, “Bu çalışmayla belediyeler kamu hizmetlerinde tapu kayıtlarını inceleme, araştırma, işlem yapman ve yararlanma yetkisine sahip olacak” dedi. Protokolle vatandaşların daha rahat ve hızlı bir şekilde işlem yapabileceğini belirten Başkan Osman Zolan da, “Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracağız” diye konuştu.