05.03.2020 - 00:01 |
Denizli’de web tapu dönemi
Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü arasında ‘Web Tapu Sistemi Protokolü’ imzalandı.
İşlemler kolaylaştı
Protokolle tapu müdürlüğü ile belediye birimleri arasındaki işlem yoğunluğu azaltılacak, vatandaşların işleri daha hızlı ilerleyecek. Tapu Kadastro 18. Bölge Müdürü İlhan Özlü, “Bu çalışmayla belediyeler kamu hizmetlerinde tapu kayıtlarını inceleme, araştırma, işlem yapman ve yararlanma yetkisine sahip olacak” dedi. Protokolle vatandaşların daha rahat ve hızlı bir şekilde işlem yapabileceğini belirten Başkan Osman Zolan da, “Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracağız” diye konuştu.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.