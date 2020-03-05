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    HaberlerEge Haberleri Denizli’de web tapu dönemi
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    05.03.2020 - 00:01 |

    Denizli’de web tapu dönemi

    Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü arasında ‘Web Tapu Sistemi Protokolü’ imzalandı.

    Denizli’de web tapu dönemi

    İşlemler kolaylaştı

    Protokolle tapu müdürlüğü ile belediye birimleri arasındaki işlem yoğunluğu azaltılacak, vatandaşların işleri daha hızlı ilerleyecek. Tapu Kadastro 18. Bölge Müdürü İlhan Özlü, “Bu çalışmayla belediyeler kamu hizmetlerinde tapu kayıtlarını inceleme, araştırma, işlem yapman ve yararlanma yetkisine sahip olacak” dedi. Protokolle vatandaşların daha rahat ve hızlı bir şekilde işlem yapabileceğini belirten Başkan Osman Zolan da, “Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracağız” diye konuştu.

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