Denizli’de yardım seferberliği

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, online olarak devam ettiği Sivil Toplumu Konuşuyoruz programı kapsamında, Türk Kızılayı Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz’i ağırladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün başta kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin çalışma şekillerinde dönüşüm ve değişim yaşandığını söyleyen Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, “İnsanoğlu hangi şartlarda olursa olsun, kendisine çözüm üretebilen, alternatif imkanlar oluşturabilen bir varlık. Pandemi sürecinde her kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri, bireysel anlamda da olsa bir şeyler yapma gayretinde oldu” diye konuştu. Denizli’nin alınan tedbirlerle şu an iyi bir konumda olduğunu kaydeden Değirmenci, “Hedefimiz hiç vaka olmayana dek tedbirlere uyup, üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz” dedi.Türk Kızılay’ının köklü bir tarihe ve başarılı bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Denizli Şube Başkanı Deniz ise, “Pandemi süreci ile birlikte Denizli Şubesi olarak yardım seferberliği başlattık. Yaklaşık 6 bin vatandaşa ayni ve nakdi yardımda bulunduk” diye konuştu.