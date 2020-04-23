23.04.2020 - 00:02 |
Denizli’den şarkılar yükselecek
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir program hazırladı.
Bayram coşkusunu doyasıya yaşaması için Büyükşehir Belediyesi Bandosu cadde ve sokaklarda şarkı ve marşlar çalacak. Bando takımı Kovid-19 kapsamında tüm tedbirlerini alacak. Başkan Osman Zolan, “Birlik ve beraberlik içerisinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için el ele kol kola yürümeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.