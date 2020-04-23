Denizli’den şarkılar yükselecek

Bayram coşkusunu doyasıya yaşaması için Büyükşehir Belediyesi Bandosu cadde ve sokaklarda şarkı ve marşlar çalacak. Bando takımı Kovid-19 kapsamında tüm tedbirlerini alacak. Başkan Osman Zolan, “Birlik ve beraberlik içerisinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için el ele kol kola yürümeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.