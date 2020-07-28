Denizlili tekstilcinin hedefi Avrupa pazarı

Türkiye’nin ev tekstili ihracatının önemli bölümünü karşılayan Denizli’deki firmaları salgın sonrasında Avrupa pazarına ihracatı artırmayı hedefliyor. Haziran ayında işlerin yeniden açıldığını dile getiren Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Yıl başında bu yıl için ihracatı yüzde 8-10 artırmayı hedeflemiştik. Maalesef bu yıl 2 ay kayıp. En azından geçtiğimiz yıla yakın bir ihracat yapabilmek için çabalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Haziran ayında Türkiye ihracatı yüzde 15.8 artarken Denizli’nin ihracatı yüzde 19.9 artı verdi. Temmuz ayında rakamlarımız normal seviyelerde devam ediyor. İhracat yönünden bakacak olursak özellikle Avrupa’ya ihracatımızın artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

‘Güvenleri azaldı’

Çin’den, Pakistan’dan, Hindistan’dan yapılan ithalatlarda o ülkelere karşı bir negatif algı oluştuğunu sözlerine ekleyen Memişoğlu, “Avrupa’da daha küçük miktarlarda hızlı servis verebilmemiz nedeniyle de ihracat şansımız artıyor. Yılın ikinci yarısının daha az bir kayıpla kapatılması anlamında bu da etken olaca” dedi. l